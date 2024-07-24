鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為25.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.45元，其中最高估值2.74元，最低估值2.1元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.74(2.74)
|2.77
|2.78
|2.52
|最低值
|2.1(2.1)
|2.07
|2.41
|2.52
|平均值
|2.44(2.48)
|2.49
|2.63
|2.52
|中位數
|2.45(2.5)
|2.56
|2.66
|2.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|818.18億
|835.61億
|840.29億
|843.12億
|最低值
|795.96億
|806.00億
|826.59億
|843.12億
|平均值
|802.98億
|815.87億
|832.43億
|843.12億
|中位數
|800.72億
|814.15億
|830.22億
|843.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|--
|2.70
|2.27
|2.23
|營業收入
|624.55億
|696.90億
|718.87億
|776.50億
|792.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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