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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為25.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 10:18

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.45元，其中最高估值2.74元，最低估值2.1元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.74(2.74)2.772.782.52
最低值2.1(2.1)2.072.412.52
平均值2.44(2.48)2.492.632.52
中位數2.45(2.5)2.562.662.52

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值818.18億835.61億840.29億843.12億
最低值795.96億806.00億826.59億843.12億
平均值802.98億815.87億832.43億843.12億
中位數800.72億814.15億830.22億843.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS----2.702.272.23
營業收入624.55億696.90億718.87億776.50億792.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Albertsons Companies Inc - Class A(ACI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSACI

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