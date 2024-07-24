民調領先川普！賀錦麗：今年大選是自由與混亂之間的抉擇

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-24 08:44

美國副總統賀錦麗周二 (23 日) 在成為總統候選人的首場造勢活動上表示，今年美國總統大選將是「自由」和「混亂」之間的選擇。賀錦麗在拜登退選不到 36 個小時內迅速獲得參議院、眾議院民主黨領袖舒默跟傑福瑞斯等潛在競爭者跟前眾院議長裴洛西等黨內大老支持。

《美聯社》報導，在周二威斯康辛州集會上，賀錦麗以碧昂絲專輯《Lemonade》主題曲《自由》為背景音樂登上舞台，開始跟川普進行對比。

賀錦麗告訴台下群眾，「我對付過各式各樣的罪犯。虐待女性的掠奪者、欺騙消費者的騙子。為一己私利而違反規則的騙子。我很清楚川普是哪種德性」，並稱川普代表了特殊利益和企業。

她還將川普的政策描述為過時和落後。「我們不會重回過去。我來告訴你為什麼，因為我是在為未來而戰。」前總統歐巴馬 2012 年競選連任期間也常用這句話來跟共和黨進行區別。

隨著賀錦麗有望接棒拜登角逐總統，路透／易普索（Reuters/Ipsos）最新發佈的民調也顯示，賀錦麗以 44% 支持率領先川普的 42%，但這一差距在 3% 誤差範圍內。這項最新民調在拜登宣布退選後的周一 (22 日) 和周二 (23 日) 進行。

一周以前，賀錦麗與川普的支持率持平，均為 44%，7 月初時則由川普領先賀錦麗 1 個百分點。但都在 3% 誤差範圍內。

雖然全國性民調提供了美國民眾對政治候選人支持的重要信號，但少數幾個搖擺州的選舉人票通常會扭轉選情。