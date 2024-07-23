〈貴金屬盤後〉美元走挺 市場等待Fed降息線索 黃金跌至逾一周低點
鉅亨網編譯許家華 2024-07-23 06:02
隨著美元走強，黃金價格周一跌至一周多低點，同時交易員正等待本周更多美國經濟數據和美聯準會 (Fed) 官員的評論，以更明確掌握降息時間點。
美元上漲，使得黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。
CPM Group 執行合夥人 Jeffrey Christian 表示，今日黃金市場平靜，因為交易者正靜候民主黨候選人變化對選舉、國家和整個世界到底有何影響。
美國現任的拜登總統周日宣布退出連任競選，轉而支持副總統賀錦麗成為民主黨的總統候選人。
StoneX 分析師 Rhona O"Connell 認為，目前對於任何戰略立場來說都還為時過早，但如果川普入主白宮，長期來看可能對黃金更有利。「川普可能會引發通膨，且可能煽動地緣政治，而賀錦麗的外交政策尚未明確，因此目前有利於黃金，但從長遠來看可能不會。」
黃金市場目前關注周四將公布的美國第二季國內生產毛額 (GDP) 數據，以及周五將公布的個人消費支出 (PCE) 數據。
根據芝商所的 FedWatch 工具，貨幣市場已充分反應 Fed 9 月降息 25 個基點的影響。
因應美國今年降息希望，黃金上周漲至每盎司 2483.60 美元的歷史新高。
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