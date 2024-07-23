盤後速報 - 王道銀行(2897)次交易(24)日除息0.44元，參考價10.31元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:06
王道銀行(2897-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.44元。
首日參考價為10.31元，相較今日收盤價10.75元，息值合計為0.44元，股息殖利率4.1%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|10.75
|0.44124
|4.1%
|0.0
|2023/07/27
|10.25
|0.38
|3.71%
|0.0
|2022/07/19
|8.22
|0.2999
|3.65%
|0.0
|2021/07/26
|7.27
|0.2
|0.0%
|0.0
|2020/07/31
|7.31
|0.401
|0.0%
|0.0
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