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鉅亨速報

盤後速報 - 王道銀行(2897)次交易(24)日除息0.44元，參考價10.31元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:06

王道銀行(2897-TW)次交易(24)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.44元。

首日參考價為10.31元，相較今日收盤價10.75元，息值合計為0.44元，股息殖利率4.1%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 10.75 0.44124 4.1% 0.0
2023/07/27 10.25 0.38 3.71% 0.0
2022/07/19 8.22 0.2999 3.65% 0.0
2021/07/26 7.27 0.2 0.0% 0.0
2020/07/31 7.31 0.401 0.0% 0.0

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