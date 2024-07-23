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鉅亨速報

盤後速報 - 達邦蛋白(6578)下週(7月30日)除息0.51元，預估參考價24.29元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

達邦蛋白(6578-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。

以今日(7月23日)收盤價24.80元計算，預估參考價為24.29元，息值合計為0.51元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

達邦蛋白(6578-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為製造批發及銷售水解黃豆胜月太蛋白。近5日股價下跌3.98%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 24.80 0.5093 2.05% 0.0
2023/07/27 17.85 0.665 3.73% 0.0
2021/08/23 18.7 0.2001 1.07% 1.0
2020/07/02 20.0 0.5 2.5% 0.0
2019/08/27 26.0 0.8 3.08% 0.0

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