盤後速報 - 達邦蛋白(6578)下週(7月30日)除息0.51元，預估參考價24.29元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
達邦蛋白(6578-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.51元。
以今日(7月23日)收盤價24.80元計算，預估參考價為24.29元，息值合計為0.51元，股息殖利率2.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
達邦蛋白(6578-TW)所屬產業為農業科技業，主要業務為製造批發及銷售水解黃豆胜月太蛋白。近5日股價下跌3.98%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|24.80
|0.5093
|2.05%
|0.0
|2023/07/27
|17.85
|0.665
|3.73%
|0.0
|2021/08/23
|18.7
|0.2001
|1.07%
|1.0
|2020/07/02
|20.0
|0.5
|2.5%
|0.0
|2019/08/27
|26.0
|0.8
|3.08%
|0.0
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