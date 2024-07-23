盤後速報 - 聯嘉(6288)下週(7月30日)除息0.19元，預估參考價28.31元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
聯嘉(6288-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.19元。
以今日(7月23日)收盤價28.50元計算，預估參考價為28.31元，息值合計為0.19元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯嘉(6288-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。近5日股價下跌6.17%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|28.50
|0.19111
|0.67%
|0.0
|2023/06/21
|34.35
|0.18084
|0.53%
|0.0
|2022/06/24
|23.2
|0.4
|1.72%
|0.0
|2021/06/23
|28.2
|0.7
|2.48%
|0.0
|2020/06/29
|22.6
|0.782
|3.46%
|0.0
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