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鉅亨速報

盤後速報 - 聯嘉(6288)下週(7月30日)除息0.19元，預估參考價28.31元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

聯嘉(6288-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.19元。

以今日(7月23日)收盤價28.50元計算，預估參考價為28.31元，息值合計為0.19元，股息殖利率0.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯嘉(6288-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。近5日股價下跌6.17%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 28.50 0.19111 0.67% 0.0
2023/06/21 34.35 0.18084 0.53% 0.0
2022/06/24 23.2 0.4 1.72% 0.0
2021/06/23 28.2 0.7 2.48% 0.0
2020/06/29 22.6 0.782 3.46% 0.0

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