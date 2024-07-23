盤後速報 - 美亞(2020)下週(7月30日)除權2元，預估參考價30.17元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
美亞(2020-TW)下週(7月30日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利2元。
以今日(7月23日)收盤價36.20元計算，預估參考價為30.17元，權值合計為6.04元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
美亞(2020-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管(板)製造及銷售。近5日股價下跌0.42%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|36.20
|0.0
|0.0%
|2.0
|2024/06/12
|39.9
|2.0
|5.01%
|0.0
|2023/06/13
|24.6
|1.0
|4.07%
|0.0
|2022/06/16
|31.0
|3.0
|9.68%
|0.0
|2021/06/10
|34.7
|1.7
|4.9%
|0.0
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