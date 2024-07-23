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鉅亨速報

盤後速報 - 美亞(2020)下週(7月30日)除權2元，預估參考價30.17元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

美亞(2020-TW)下週(7月30日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利2元。

以今日(7月23日)收盤價36.20元計算，預估參考價為30.17元，權值合計為6.04元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

美亞(2020-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼管(板)製造及銷售。近5日股價下跌0.42%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 36.20 0.0 0.0% 2.0
2024/06/12 39.9 2.0 5.01% 0.0
2023/06/13 24.6 1.0 4.07% 0.0
2022/06/16 31.0 3.0 9.68% 0.0
2021/06/10 34.7 1.7 4.9% 0.0

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