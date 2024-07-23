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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至4.46元，預估目標價為47.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:15

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.46元，其中最高估值4.75元，最低估值4.15元，預估目標價為47.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.75(4.52)5.055.75
最低值4.15(4.08)4.494.98
平均值4.46(4.32)4.725.34
中位數4.46(4.34)4.685.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值31.18億32.62億34.92億
最低值30.02億31.21億32.60億
平均值30.67億31.98億33.68億
中位數30.74億32.02億33.80億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.163.026.795.794.35
營業收入32.48億29.47億29.56億33.20億46.28億

詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZION

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