鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行(ZION-US)EPS預估上修至4.46元，預估目標價為47.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)做出2024年EPS預估：中位數由4.34元上修至4.46元，其中最高估值4.75元，最低估值4.15元，預估目標價為47.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.75(4.52)
|5.05
|5.75
|最低值
|4.15(4.08)
|4.49
|4.98
|平均值
|4.46(4.32)
|4.72
|5.34
|中位數
|4.46(4.34)
|4.68
|5.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|31.18億
|32.62億
|34.92億
|最低值
|30.02億
|31.21億
|32.60億
|平均值
|30.67億
|31.98億
|33.68億
|中位數
|30.74億
|32.02億
|33.80億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.16
|3.02
|6.79
|5.79
|4.35
|營業收入
|32.48億
|29.47億
|29.56億
|33.20億
|46.28億
詳細資訊請看美股內頁：
齊昂銀行(ZION-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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