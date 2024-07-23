鉅亨速報 - Factset 最新調查：齊昂銀行ZION-US的目標價調升至47元，幅度約4.44%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 14:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對齊昂銀行(ZION-US)提出目標價估值：中位數由45元上修至47元，調升幅度4.44%。其中最高估值54元，最低估值39元。
綜合評級 - 共有25位分析師給予齊昂銀行評價：積極樂觀3位、保持中立19位、保守悲觀3位。
齊昂銀行今(23日)收盤價為49.48元。近5日股價上漲4.44%，標普指數下跌1.19%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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