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台股

生技展明天開跑，生技熱門股有哪些？

鉅亨研報 2024-07-23 11:30

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生技展明天開跑，生技熱門股有哪些？(圖:shutterstock)

一、川普重砲台灣晶片持續發酵，台股早盤綠能、生技挺身救人氣

川普對台晶片業保護費言論持續發酵，Crowdstrike 的網安事件廣泛性的影響各產業或個股，加劇上週五美國科技股跌勢。

台灣時間週一 (2024/07/22) 拜登表示將退出美國總統選舉，諸多利空與不確定性交雜，台股早盤持續下探，回防季線區附近，半導體股股價不振，大型科技股走勢疲軟，不過綠能、生技股則挺身而出，早盤皆有族群性的上漲，其中包括中天 (4128-TW)、合一(4743-TW)、中裕(4147-TW)、醣聯(4168-TW)、承業醫(4164-TW)、國光生(4142-TW) 等生技股股價明顯強於大盤。

二、產業股王戰千金 + 生技展利多，生技人氣熱騰騰

2024 亞洲生技大展登場本週 2024/7/25(四) - 7/28(日)將在南港展覽館盛大登場，此次大會主題為「Global View, Asian Touch」。根據官方資訊，本次創新論壇關注議題包括了再生醫療、AI 藥物應用、ADC 藥物、CDMO（委託開發製造）、精準健康、生物製藥、數位健康等等。而重要上市櫃參展廠商則包括藥華藥 (6446-TW)、保瑞(6472-TW)，台燿(6274-TW)、中裕(4147-TW) 以及其他 8 家。

觀看完整內容請至豐雲學堂

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承業醫48.051.37%
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