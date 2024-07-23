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鉅亨速報

盤中速報 - 穎崴(6515)大漲7.18%，報1015元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:57

穎崴(6515-TW)23日09:57股價上漲68元，報1015.0元，漲幅7.18%，成交250張。

穎崴(6515-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試介面、精密彈簧針、探針卡、溫控模組。

近5日股價下跌6.7%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-239 張
  • 外資買賣超：+45 張
  • 投信買賣超：-289 張
  • 自營商買賣超：+5 張
  • 融資增減：-59 張
  • 融券增減：-26 張

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