盤後速報 - 穎崴(6515)次交易(22)日除息11元，參考價968.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
穎崴(6515-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11元。
首日參考價為968.0元，相較今日收盤價979.00元，息值合計為11.0元，股息殖利率1.12%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|979.00
|11.0
|1.12%
|0.0
|2023/07/11
|842.0
|22.0
|2.61%
|0.0
|2022/07/01
|363.0
|10.9791
|3.02%
|0.0
|2021/06/24
|279.0
|12.9835
|4.65%
|0.0
|2020/06/16
|500.51
|12.0
|2.4%
|0.0
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