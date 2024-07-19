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鉅亨速報

盤後速報 - 穎崴(6515)次交易(22)日除息11元，參考價968.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

穎崴(6515-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11元。

首日參考價為968.0元，相較今日收盤價979.00元，息值合計為11.0元，股息殖利率1.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 979.00 11.0 1.12% 0.0
2023/07/11 842.0 22.0 2.61% 0.0
2022/07/01 363.0 10.9791 3.02% 0.0
2021/06/24 279.0 12.9835 4.65% 0.0
2020/06/16 500.51 12.0 2.4% 0.0

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