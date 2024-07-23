盤中速報 - 三地開發(1438)大漲7.11%，報75.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:51
三地開發(1438-TW)23日09:51股價上漲5元，報75.3元，漲幅7.11%，成交258張。
三地開發(1438-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、工業大樓及住宅出租出售業務。紡織工業之產銷及其附屬事業暨投資金融與其他經濟事業。
近5日股價上漲4.77%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+41 張
- 外資買賣超：+40 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：+91 張
- 融券增減：+9 張
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