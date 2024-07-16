盤中速報 - 三地開發(1438)股價拉至漲停，漲停價73.8元，成交762張
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:56
三地開發(1438-TW)16日12:56上漲6.7元，股價漲停報73.8元，委買97張，成交762張。
主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、工業大樓及住宅出租出售業務。紡織工業之產銷及其附屬事業暨投資金融與其他經濟事業。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲6.23%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+449 張
- 外資買賣超：+451 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
- 融資增減：-67 張
- 融券增減：+2 張
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