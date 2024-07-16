search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 三地開發(1438)股價拉至漲停，漲停價73.8元，成交762張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 12:56

三地開發(1438-TW)16日12:56上漲6.7元，股價漲停報73.8元，委買97張，成交762張。

主要業務為委託營造廠商興建商業大樓、工業大樓及住宅出租出售業務。紡織工業之產銷及其附屬事業暨投資金融與其他經濟事業。所屬產業為建材營造業，相關建材營造近5日上漲6.23%。

三地開發(1438-TW)近5日股價上漲8.93%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+449 張
  • 外資買賣超：+451 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張
  • 融資增減：-67 張
  • 融券增減：+2 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌停

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23997.250.49%
三地開發738.79%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
三地

76.92%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
三地

76.92%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty