盤中速報 - 冠德(2520)大漲7.15%，報65.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:44
冠德(2520-TW)23日09:44股價上漲4.4元，報65.9元，漲幅7.15%，成交7,117張。
冠德(2520-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓出租出售業務。建築傢具之買賣及進出口貿易業務。接受委託辦理都市更新土地重劃及房屋買賣資訊業務。
近5日股價上漲3.36%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+12,409 張
- 外資買賣超：+2,777 張
- 投信買賣超：+5,271 張
- 自營商買賣超：+4,361 張
- 融資增減：+743 張
- 融券增減：+264 張
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