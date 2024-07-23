盤中速報 - 及成(3095)大漲7.39%，報75.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:43
及成(3095-TW)23日09:43股價上漲5.2元，報75.6元，漲幅7.39%，成交298張。
及成(3095-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種精密五金、塑膠電子零組件、精密嵌件(INSERT PARTS)之產製。五金模具、塑膠模具之設計、製造。上述相關材料之加工及買賣。
近5日股價上漲2.92%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-66 張
- 外資買賣超：-66 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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