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鉅亨速報

盤中速報 - 及成(3095)大漲7.39%，報75.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:43

及成(3095-TW)23日09:43股價上漲5.2元，報75.6元，漲幅7.39%，成交298張。

及成(3095-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為各種精密五金、塑膠電子零組件、精密嵌件(INSERT PARTS)之產製。五金模具、塑膠模具之設計、製造。上述相關材料之加工及買賣。

近5日股價上漲2.92%，櫃買市場加權指數下跌5.23%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-66 張
  • 外資買賣超：-66 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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