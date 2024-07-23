拜登退選後首公開露面！賀錦麗：拜登過去三年成就 在現代歷史上無人能比

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-23 08:07

美國副總統賀錦麗周一 (22 日) 在拜登決定退選後首次公開露面，並稱美國總統拜登感染新冠病毒後正在康復中，還說拜登過去三年的成就在現代歷史上無人能比。她在拜登退選後得到各地民主黨人的支持。

賀錦麗在一場白宮活動上表示，拜登很想出席，他現在感覺好多了，感染新冠病毒後恢復得很快，並期待著重返工作崗位。

《美聯社》報導，賀錦麗贏得成為民主黨內提名人所需的逾三分之二代表的支持，並在她作為總統候選人的一天內創下新的募款記錄，民主黨高層紛紛支持她競選並擊敗共和黨人川普。

密西根州州長惠特默和加州州長紐森都已表態支持賀錦麗，包括美國前眾議院議長佩洛西在內的大多數國會民主黨人也支持她。

賀錦麗的發言人表示，賀錦麗在一天內募得 5000 萬美元的基層捐款。

力挺民主黨的超級政治行動委員會「21 世紀美國橋梁」（American Bridge 21st Century）也向《CNN》表示，將於周五 (26 日) 砸下 2000 萬美元推出賀錦麗的競選廣告。這則廣告主要針對賓州、密西根州和俄亥俄州的女性勞工選民，這三個州對於賀錦麗在 11 月大選中獲得 270 張選舉人票至關重要。

賀錦麗今年 59 歲，比總統小 20 多歲。她的父母是印度和牙買加的移民，她是第一位女性、第一位黑人和第一位亞裔美國人副總統。她在墮胎問題上直言不諱，這在更年輕、更自由的選民中引起共鳴，在中國、伊朗和烏克蘭問題上，則將堅持拜登的外交政策，但根據她此前對加薩衝突的發言顯示，賀錦麗可能會對以色列採取更強硬的態度。