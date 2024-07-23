外媒爆料 川普團隊已準備好這樣攻擊賀錦麗

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-23 08:14

美國總統拜登周日（21 日）宣布退選，隨後民主黨內多方表示，將全力支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，對此外媒爆料，川普團隊已準備好把賀錦麗打成拜登政府的「副機長」（co-pilot）。

對此，挺川政治行動委員會 MAGA Inc 執行長 Taylor Budowich，已經對幾位潛在民主黨候選人進行了針對性研究，已為所有可能的結果做好準備。

據《路透》報導，川普競選團隊內部消息人士也透露，將會把賀錦麗描繪成現任政府的「副機長」，令其承擔移民和生活成本問題的部分責任。

「copilot」直譯為「副駕駛」或「副機長」，指的是在飛行或駕駛中協助主要駕駛員或機長的人員。這個詞也常用於比喻，指在某個項目或任務中輔助主導者的人員。

川普競選團隊表示，會盡可能把賀錦麗與拜登的移民政策連在起來。共和黨人士認為，拜登的移民政策，是非法跨越美墨邊境人數急劇增加的原因。

第二個攻擊點會集中在經濟問題上，許多民調都顯示，美國民眾對高昂的食品和燃料成本不滿，也對令買房變得困難的利率感到不滿。本月稍早出爐的美國消費者物價指數（CPI）為 3%，而 30 年期固定抵押貸款平均利率在 7% 附近。

共和黨政治顧問 Jeanette Hoffman 表示，儘管賀錦麗可能會給總統大選帶來變化，但她與拜登的關係，可能會拖累她的選情，因為「賀錦麗不代表美國想要尋求的變化」。