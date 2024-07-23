〈能源盤後〉未能自上周拋售潮恢復 川普勝選被視為不利 原油仍困5周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-23 05:42

原油期貨周一 (22 日) 收低，未能從上周的拋售恢復過來。上周因中國需求前景令人擔憂，原油價格跌至 6 月中旬以來的最低水準。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 35 美分或 0.4%，收每桶 79.78 美元。該期貨今日收盤到期，創下 6 月 14 日以來最低收盤價。

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 24 美分或 0.3%，收每桶 78.40 美元，9 月契約轉為最近月期貨。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 23 美分或 0.3%，收每桶 82.40 美元，為 6 月 11 日以來最低收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8%，收每加侖 2.47 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7% ，收每加侖 2.43 美元。

8 月交割的天然氣價格上漲 5.8%，收每百萬 Btu 2.25 美元。

市場驅動力

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示：「石油市場周一以下跌開局，在上周後半段大幅走跌後未能穩定下來。」

由於中國疲弱的經濟數據定下了基調，上周原油價格下跌。中國人行周一意外下調關鍵政策利率，支撐中國陷入困境的經濟，但此舉未能為原油提供持久支撐。

Richey 表示，能源資訊局 (EIA) 上周報告顯示隱含汽油需求大幅下降，這仍對市場有重大利空影響。此外，從供應角度來看，川普今年總統勝選的前景增強不利於石油價格，因為他計劃「支持增產以提高能源獨立性並降低價格」。

拜登總統周日宣布將退出連任競選，開啟民主黨提名爭奪戰。拜登則支持副總統賀錦麗出選。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，隨著全球市場緊縮，油價應該會觸底。「但是，短期內，油價對走高有些猶豫，在我們對國家的發展方向有更明確的方向之前，市場將川普勝選視為對油價的潛在負面影響，因為他將允許石油和天然氣增產。」

同時，Capital.com 高級市場分析師 Daniela Sabin Hathorn 認為，市場對聯準會 (Fed) 降息的預期有助於引發原油價格看漲逆轉。聯邦基金期貨交易員在價格上幾乎已經完全反應 9 月降息 25 個基點的影響。