〈能源盤後〉中國需求前景令人憂心 原油跌至5周來最低點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-20 05:50

原油期貨周五 (19 日) 創下 6 月中旬以來的最低收盤價，係因對中國需求前景的擔憂促使油價連續第二周下跌。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格大跌 2.69 美元或 3.3%，收每桶 80.13 美元，本周下跌 2.5%。該期貨下周一到期。

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格大跌 2.66 美元或 3.3%，收每桶 78.64 美元

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 2.48 美元或 2.9%，收每桶 82.63 美元，本周下跌 2.8%。

最近月 WTI 和 Brent 原油期貨價格均跌至 6 月 14 日以來最低收盤價。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.45 美元，本周下跌 2.6%。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.7% ，收每加侖 2.42 美元，本周下跌 3.6%。

8 月交割的天然氣價格小漲 0.1%，收每百萬 Btu 2.13 美元，本周下跌 8.6%。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj：「市場持謹慎態度，因為所有需求看漲情緒都已被消化，市場希望看到承諾的需求能在今年下半兌現。」

荷蘭國際集團（ING）策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 報告中寫道，在本周稍早大量數據顯示需求形勢疲軟後，對中國需求的擔憂日益加劇，正限制市場。

但與此同時，市場會持續緊繃至第三季底的預期「持續為價格提供樓地板。」

美國原油庫存報告提供油價一些支撐力。美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (7/12 止) 美國商業原油庫存下降 490 萬桶。根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師本預期上周原油供應量增加 54 萬桶。

然而，價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 認為，全球不確定性「掩蓋了明顯緊縮的市場。」聯準會 (Fed) 降息可望提振石油需求所帶來的支撐力，遭圍繞中國經濟和出口暴跌的風險所抵消。