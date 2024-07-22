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鉅亨速報

盤後速報 - 福貞-KY(8411)次交易(23)日除息0.08元，參考價14.27元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

福貞-KY(8411-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。

首日參考價為14.27元，相較今日收盤價14.35元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.56%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 14.35 0.08 0.56% 0.0
2022/07/26 16.2 0.4 2.47% 0.0
2020/11/17 13.8 0.17 1.23% 0.0
2020/08/17 12.7 0.12 0.94% 0.0
2018/07/19 16.0 0.35 2.19% 0.0

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