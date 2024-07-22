盤後速報 - 福貞-KY(8411)次交易(23)日除息0.08元，參考價14.27元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06
福貞-KY(8411-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。
首日參考價為14.27元，相較今日收盤價14.35元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.56%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|14.35
|0.08
|0.56%
|0.0
|2022/07/26
|16.2
|0.4
|2.47%
|0.0
|2020/11/17
|13.8
|0.17
|1.23%
|0.0
|2020/08/17
|12.7
|0.12
|0.94%
|0.0
|2018/07/19
|16.0
|0.35
|2.19%
|0.0
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