盤後速報 - 福貞-KY(8411)下週(7月23日)除息0.08元，預估參考價14.62元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
福貞-KY(8411-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。
以今日(7月16日)收盤價14.70元計算，預估參考價為14.62元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
福貞-KY(8411-TW)所屬產業為其他業，主要業務為馬口鐵、鋁罐及相關產品製造與銷售，充填代工生產。近5日股價下跌0.34%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|14.70
|0.08
|0.54%
|0.0
|2022/07/26
|16.2
|0.4
|2.47%
|0.0
|2020/11/17
|13.8
|0.17
|1.23%
|0.0
|2020/08/17
|12.7
|0.12
|0.94%
|0.0
|2018/07/19
|16.0
|0.35
|2.19%
|0.0
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