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鉅亨速報

盤後速報 - 福貞-KY(8411)下週(7月23日)除息0.08元，預估參考價14.62元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

福貞-KY(8411-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。

以今日(7月16日)收盤價14.70元計算，預估參考價為14.62元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

福貞-KY(8411-TW)所屬產業為其他業，主要業務為馬口鐵、鋁罐及相關產品製造與銷售，充填代工生產。近5日股價下跌0.34%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 14.70 0.08 0.54% 0.0
2022/07/26 16.2 0.4 2.47% 0.0
2020/11/17 13.8 0.17 1.23% 0.0
2020/08/17 12.7 0.12 0.94% 0.0
2018/07/19 16.0 0.35 2.19% 0.0

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