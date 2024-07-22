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鉅亨速報

盤後速報 - 宇峻(3546)次交易(23)日除權息4.5元，參考價80.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

宇峻(3546-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4元，股票股利0.5元，合計股利4.5元。

首日參考價為80.95元，相較今日收盤價89.00元，權息值合計為8.05元，股息殖利率4.49%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 89.00 4.0 4.49% 0.5
2023/07/27 86.8 5.5 6.34% 0.5
2022/07/15 70.6 5.0 7.08% 0.0
2021/08/24 91.3 4.6806 5.13% 0.5
2020/07/24 93.0 3.3482 3.6% 0.9906

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