盤後速報 - 宇峻(3546)次交易(23)日除權息4.5元，參考價80.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06
宇峻(3546-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4元，股票股利0.5元，合計股利4.5元。
首日參考價為80.95元，相較今日收盤價89.00元，權息值合計為8.05元，股息殖利率4.49%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|89.00
|4.0
|4.49%
|0.5
|2023/07/27
|86.8
|5.5
|6.34%
|0.5
|2022/07/15
|70.6
|5.0
|7.08%
|0.0
|2021/08/24
|91.3
|4.6806
|5.13%
|0.5
|2020/07/24
|93.0
|3.3482
|3.6%
|0.9906
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