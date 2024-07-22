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鉅亨速報

盤後速報 - 安馳(3528)次交易(23)日除息1.5元，參考價45.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

安馳(3528-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為45.7元，相較今日收盤價47.20元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.18%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 47.20 1.5 3.18% 0.0
2023/06/29 60.7 4.1 6.75% 0.0
2022/06/23 51.3 3.8 7.41% 0.0
2021/07/01 50.0 2.9 5.8% 0.0
2020/06/30 39.4 2.5 6.35% 0.0

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