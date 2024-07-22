盤後速報 - 安馳(3528)次交易(23)日除息1.5元，參考價45.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06
安馳(3528-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為45.7元，相較今日收盤價47.20元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.18%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|47.20
|1.5
|3.18%
|0.0
|2023/06/29
|60.7
|4.1
|6.75%
|0.0
|2022/06/23
|51.3
|3.8
|7.41%
|0.0
|2021/07/01
|50.0
|2.9
|5.8%
|0.0
|2020/06/30
|39.4
|2.5
|6.35%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 大江(8436)次交易(23)日除息7元，參考價144.5元
- 盤後速報 - 福貞-KY(8411)次交易(23)日除息0.08元，參考價14.27元
- 盤後速報 - 台虹(8039)次交易(23)日除權息1.38元，參考價55.14元
- 盤後速報 - 現觀科(6906)次交易(23)日除息3元，參考價143.5元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇