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鉅亨速報

盤後速報 - 碩天(3617)次交易(23)日除息7.92元，參考價250.58元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06

碩天(3617-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.92元。

首日參考價為250.58元，相較今日收盤價258.50元，息值合計為7.92元，股息殖利率3.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 258.50 7.92455 3.07% 0.0
2023/08/16 252.0 5.0 1.98% 0.5
2022/07/20 70.0 1.0 1.43% 0.0
2021/07/06 87.2 5.4 6.19% 0.0
2020/07/27 87.4 5.35 6.12% 0.0

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