盤後速報 - 碩天(3617)次交易(23)日除息7.92元，參考價250.58元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:06
碩天(3617-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利7.92元。
首日參考價為250.58元，相較今日收盤價258.50元，息值合計為7.92元，股息殖利率3.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|258.50
|7.92455
|3.07%
|0.0
|2023/08/16
|252.0
|5.0
|1.98%
|0.5
|2022/07/20
|70.0
|1.0
|1.43%
|0.0
|2021/07/06
|87.2
|5.4
|6.19%
|0.0
|2020/07/27
|87.4
|5.35
|6.12%
|0.0
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