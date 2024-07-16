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鉅亨速報

盤後速報 - 安馳(3528)下週(7月23日)除息1.5元，預估參考價48.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

安馳(3528-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月16日)收盤價50.00元計算，預估參考價為48.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

安馳(3528-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦設備安裝業。電子材料批發業。電腦及事務性機器設備批發業。近5日股價下跌2.75%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 50.00 1.5 3.0% 0.0
2023/06/29 60.7 4.1 6.75% 0.0
2022/06/23 51.3 3.8 7.41% 0.0
2021/07/01 50.0 2.9 5.8% 0.0
2020/06/30 39.4 2.5 6.35% 0.0

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