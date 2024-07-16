盤後速報 - 安馳(3528)下週(7月23日)除息1.5元，預估參考價48.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
安馳(3528-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月16日)收盤價50.00元計算，預估參考價為48.5元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
安馳(3528-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電腦設備安裝業。電子材料批發業。電腦及事務性機器設備批發業。近5日股價下跌2.75%，集中市場加權指數上漲0.01%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|50.00
|1.5
|3.0%
|0.0
|2023/06/29
|60.7
|4.1
|6.75%
|0.0
|2022/06/23
|51.3
|3.8
|7.41%
|0.0
|2021/07/01
|50.0
|2.9
|5.8%
|0.0
|2020/06/30
|39.4
|2.5
|6.35%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 欣天然(9918)次交易(17)日除息1.5元，參考價40.2元
- 盤後速報 - 千附(8383)次交易(17)日除息1.5元，參考價45.3元
- 盤後速報 - 富鼎(8261)次交易(17)日除息2.49元，參考價85.31元
- 盤後速報 - 加高(8182)次交易(17)日除息1.2元，參考價36.1元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇