盤後速報 - 利機(3444)次交易(23)日除權息2.5元，參考價109.02元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
利機(3444-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.3元，股票股利0.2元，合計股利2.5元。
首日參考價為109.02元，相較今日收盤價113.50元，權息值合計為4.48元，股息殖利率2.03%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|113.50
|2.3
|2.03%
|0.2
|2023/07/24
|87.7
|3.8
|4.33%
|0.0
|2022/07/18
|53.8
|2.3
|4.28%
|0.0
|2021/07/09
|38.95
|1.8
|4.62%
|0.0
|2020/07/10
|42.0
|1.8
|4.29%
|0.0
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