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鉅亨速報

盤後速報 - 利機(3444)次交易(23)日除權息2.5元，參考價109.02元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

利機(3444-TW)次交易(23)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.3元，股票股利0.2元，合計股利2.5元。

首日參考價為109.02元，相較今日收盤價113.50元，權息值合計為4.48元，股息殖利率2.03%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 113.50 2.3 2.03% 0.2
2023/07/24 87.7 3.8 4.33% 0.0
2022/07/18 53.8 2.3 4.28% 0.0
2021/07/09 38.95 1.8 4.62% 0.0
2020/07/10 42.0 1.8 4.29% 0.0

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