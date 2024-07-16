盤後速報 - 利機(3444)下週(7月23日)除權息2.5元，預估參考價111.96元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
利機(3444-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.3元，股票股利0.2元，合計股利2.5元。
以今日(7月16日)收盤價116.50元計算，預估參考價為111.96元，權息值合計為4.54元，股息殖利率1.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
利機(3444-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理半導體、光電及綠色能源產業所需之原材料、零組件及其設備。先進奈米材料、燒結銀、客製化銀膠製造及銷售。近5日股價上漲0.43%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|116.50
|2.3
|1.97%
|0.2
|2023/07/24
|87.7
|3.8
|4.33%
|0.0
|2022/07/18
|53.8
|2.3
|4.28%
|0.0
|2021/07/09
|38.95
|1.8
|4.62%
|0.0
|2020/07/10
|42.0
|1.8
|4.29%
|0.0
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