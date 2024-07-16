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鉅亨速報

盤後速報 - 利機(3444)下週(7月23日)除權息2.5元，預估參考價111.96元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

利機(3444-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.3元，股票股利0.2元，合計股利2.5元。

以今日(7月16日)收盤價116.50元計算，預估參考價為111.96元，權息值合計為4.54元，股息殖利率1.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

利機(3444-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為代理半導體、光電及綠色能源產業所需之原材料、零組件及其設備。先進奈米材料、燒結銀、客製化銀膠製造及銷售。近5日股價上漲0.43%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 116.50 2.3 1.97% 0.2
2023/07/24 87.7 3.8 4.33% 0.0
2022/07/18 53.8 2.3 4.28% 0.0
2021/07/09 38.95 1.8 4.62% 0.0
2020/07/10 42.0 1.8 4.29% 0.0

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