盤後速報 - 元禎(1725)下週(7月23日)除息0.85元，預估參考價47.25元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
元禎(1725-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。
以今日(7月16日)收盤價48.10元計算，預估參考價為47.25元，息值合計為0.85元，股息殖利率1.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
元禎(1725-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為化工原料物流。近5日股價下跌0.51%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|48.10
|0.85
|1.77%
|0.0
|2023/08/02
|22.3
|1.0
|4.48%
|0.0
|2022/07/25
|23.5
|1.23
|5.23%
|0.0
|2021/07/08
|21.9
|0.96
|4.38%
|0.0
|2020/07/16
|14.6
|0.81
|5.55%
|0.0
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