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鉅亨速報

盤後速報 - 元禎(1725)下週(7月23日)除息0.85元，預估參考價47.25元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

元禎(1725-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.85元。

以今日(7月16日)收盤價48.10元計算，預估參考價為47.25元，息值合計為0.85元，股息殖利率1.77%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

元禎(1725-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為化工原料物流。近5日股價下跌0.51%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 48.10 0.85 1.77% 0.0
2023/08/02 22.3 1.0 4.48% 0.0
2022/07/25 23.5 1.23 5.23% 0.0
2021/07/08 21.9 0.96 4.38% 0.0
2020/07/16 14.6 0.81 5.55% 0.0

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