盤後速報 - 宏正(6277)下週(7月29日)除息2.2元，預估參考價78.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
宏正(6277-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(7月22日)收盤價80.20元計算，預估參考價為78.0元，息值合計為2.2元，股息殖利率2.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏正(6277-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智慧製造與物聯網應用方案之研發、製造及銷售。資訊暨專業影音設備連接管理方案之研發、製造及銷售。近5日股價下跌0.37%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|80.20
|2.2
|2.74%
|0.0
|2023/12/07
|81.2
|2.1
|2.59%
|0.0
|2023/07/27
|87.9
|3.3
|3.75%
|0.0
|2022/11/17
|78.3
|2.4
|3.07%
|0.0
|2022/07/29
|77.3
|2.9
|3.75%
|0.0
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