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鉅亨速報

盤後速報 - 宏正(6277)下週(7月29日)除息2.2元，預估參考價78.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

宏正(6277-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(7月22日)收盤價80.20元計算，預估參考價為78.0元，息值合計為2.2元，股息殖利率2.74%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏正(6277-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為智慧製造與物聯網應用方案之研發、製造及銷售。資訊暨專業影音設備連接管理方案之研發、製造及銷售。近5日股價下跌0.37%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 80.20 2.2 2.74% 0.0
2023/12/07 81.2 2.1 2.59% 0.0
2023/07/27 87.9 3.3 3.75% 0.0
2022/11/17 78.3 2.4 3.07% 0.0
2022/07/29 77.3 2.9 3.75% 0.0

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