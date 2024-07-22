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鉅亨速報

盤後速報 - 台半(5425)下週(7月29日)除息2元，預估參考價67.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

台半(5425-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月22日)收盤價69.70元計算，預估參考價為67.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。近5日股價下跌6.91%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 69.70 2.0 2.87% 0.0
2023/07/27 93.6 4.0 4.27% 0.0
2022/07/28 80.5 2.5 3.11% 0.0
2021/08/25 76.8 1.5 1.95% 0.0
2020/07/16 40.9 1.5 3.67% 0.0

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