盤後速報 - 台半(5425)下週(7月29日)除息2元，預估參考價67.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
台半(5425-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月22日)收盤價69.70元計算，預估參考價為67.7元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。近5日股價下跌6.91%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|69.70
|2.0
|2.87%
|0.0
|2023/07/27
|93.6
|4.0
|4.27%
|0.0
|2022/07/28
|80.5
|2.5
|3.11%
|0.0
|2021/08/25
|76.8
|1.5
|1.95%
|0.0
|2020/07/16
|40.9
|1.5
|3.67%
|0.0
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