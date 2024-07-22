盤後速報 - 瑞祺電通(6416)下週(7月29日)除息2.8元，預估參考價131.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
瑞祺電通(6416-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(7月22日)收盤價134.50元計算，預估參考價為131.7元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
瑞祺電通(6416-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌7.14%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|134.50
|2.8
|2.08%
|0.0
|2023/07/17
|98.0
|3.6
|3.67%
|0.0
|2022/08/15
|96.5
|2.0
|2.07%
|0.0
|2021/09/08
|99.2
|3.644
|3.67%
|0.0
|2020/07/29
|144.0
|2.8237
|1.96%
|0.0
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