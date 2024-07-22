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鉅亨速報

盤後速報 - 瑞祺電通(6416)下週(7月29日)除息2.8元，預估參考價131.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

瑞祺電通(6416-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(7月22日)收盤價134.50元計算，預估參考價為131.7元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.08%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

瑞祺電通(6416-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電腦及其週邊設備製造業。資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌7.14%，集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 134.50 2.8 2.08% 0.0
2023/07/17 98.0 3.6 3.67% 0.0
2022/08/15 96.5 2.0 2.07% 0.0
2021/09/08 99.2 3.644 3.67% 0.0
2020/07/29 144.0 2.8237 1.96% 0.0

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