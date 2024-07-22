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鉅亨速報

盤後速報 - 新唐(4919)下週(7月29日)除息3元，預估參考價112.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

新唐(4919-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月22日)收盤價115.00元計算，預估參考價為112.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

新唐(4919-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為一般IC產品。六吋晶圓廠產品生產，測試及代工業務。近5日股價下跌4.05%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 115.00 3.0 2.61% 0.0
2023/07/31 142.0 7.0 4.93% 0.0
2022/08/01 119.5 5.0 4.18% 0.0
2021/08/16 130.5 0.758 0.58% 0.0
2020/08/11 47.3 1.2 2.54% 0.0

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