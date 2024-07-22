盤後速報 - 新唐(4919)下週(7月29日)除息3元，預估參考價112.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
新唐(4919-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月22日)收盤價115.00元計算，預估參考價為112.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
新唐(4919-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為一般IC產品。六吋晶圓廠產品生產，測試及代工業務。近5日股價下跌4.05%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|115.00
|3.0
|2.61%
|0.0
|2023/07/31
|142.0
|7.0
|4.93%
|0.0
|2022/08/01
|119.5
|5.0
|4.18%
|0.0
|2021/08/16
|130.5
|0.758
|0.58%
|0.0
|2020/08/11
|47.3
|1.2
|2.54%
|0.0
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