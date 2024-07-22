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鉅亨速報

盤後速報 - 華廣(4737)下週(7月29日)除息2元，預估參考價65.9元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

華廣(4737-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月22日)收盤價67.90元計算，預估參考價為65.9元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

華廣(4737-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為血糖檢測儀,血糖檢測試片。近5日股價下跌0.87%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 67.90 1.99944 2.94% 0.0
2023/07/24 76.7 2.09983 2.74% 0.0
2022/07/21 73.8 1.9992 2.71% 0.0
2021/07/26 69.9 2.0624 2.95% 0.0
2020/07/23 74.0 1.9925 2.69% 0.0

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