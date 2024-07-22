盤後速報 - 華廣(4737)下週(7月29日)除息2元，預估參考價65.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
華廣(4737-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月22日)收盤價67.90元計算，預估參考價為65.9元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
華廣(4737-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為血糖檢測儀,血糖檢測試片。近5日股價下跌0.87%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|67.90
|1.99944
|2.94%
|0.0
|2023/07/24
|76.7
|2.09983
|2.74%
|0.0
|2022/07/21
|73.8
|1.9992
|2.71%
|0.0
|2021/07/26
|69.9
|2.0624
|2.95%
|0.0
|2020/07/23
|74.0
|1.9925
|2.69%
|0.0
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