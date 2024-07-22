鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lennox International IncLII-US的目標價調升至553元，幅度約4.64%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 16:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Lennox International Inc(LII-US)提出目標價估值：中位數由528.5元上修至553元，調升幅度4.64%。其中最高估值675元，最低估值360元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Lennox International Inc評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀3位。
Lennox International Inc今(22日)收盤價為555.76元。近5日股價下跌4.64%，標普指數下跌1.97%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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