〈陸港盤後〉中國央行意外「降息」10個基點 市場不領情
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 16:30
中國 A 股市場三大指數周一（22 日）收盤同步走低，滬指跌 0.61%，中國人民銀行（央行）宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率調低 10 個基點，中共二十屆三中全會令人失望後，央行意外「降息」，力圖展現拚經濟的一面，但市場未領情。
滬指周一收盤跌 0.61% 報 2,964.22 點，深證成指跌 0.38% 報 8,869.82 點，創業板指跌 0.09% 報 1,723.91 點。兩市成交額合計人民幣 6,565 億元。
物流、軍工、醫藥、半導體、券商等類股上揚，銀行、釀酒、食品飲料、煤炭、有色、電力、石油等族群下跌。
香港恒生指數周一收盤漲 1.25%，報 17,635.88 點，恒生科技指數勁漲 2.1%，報 3,610.71 點。
中國央行周一稍早發布公開市場業務公告，表示為強化公開市場操作機制，即日起公開市場 7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。
此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。
與此同時，中國央行周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.35%，5 年期以上 LPR 為 3.85%，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。
以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次央行調低 LPR 10 個基點，借款者月供將因此減少 57.3 元，累積 30 年月供減少 2.1 萬元。
據《證券時報》報導，接近央行人士說，7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，明示公開市場操作利率，有利於強化 7 天期逆回購利率的政策屬性。
該人士指出，央行把 7 天期逆回購操作利率下調 10 個基點，有利於加大金融支持實體經濟力道，但此舉不代表打開長債殖利率下行空間。
Union Bancaire Privee 常務董事 Vey-Sern Ling 說，這是一個好的跡象，儘管影響可能有限，但至少顯示政府正在努力支撐經濟。
彭博經濟研究（Bloomberg Economics）周一在報告中指出，中共三中全會和央行把利率下調 10 個基點，都不是市場想要的「大招」，但這些措施都朝著正確方向推進，顯示了局勢的急迫性，兩者合起來堪稱「小招」。
- 2024下半年AI投資佈局
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國央行宣布 1年期、5年期LPR調降10個基點
- 中國央行「降息」10個基點 加大金融支持實體經濟力道
- 〈陸港盤後〉 中國央行將展開臨時正回購 市場不領情
- 〈陸港盤後〉中國央行調控債市 滬指接近3,000點
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇