〈陸港盤後〉中國央行意外「降息」10個基點 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（22 日）收盤同步走低，滬指跌 0.61%，中國人民銀行（央行）宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率調低 10 個基點，中共二十屆三中全會令人失望後，央行意外「降息」，力圖展現拚經濟的一面，但市場未領情。

滬指周一收盤跌 0.61% 報 2,964.22 點，深證成指跌 0.38% 報 8,869.82 點，創業板指跌 0.09% 報 1,723.91 點。兩市成交額合計人民幣 6,565 億元。

物流、軍工、醫藥、半導體、券商等類股上揚，銀行、釀酒、食品飲料、煤炭、有色、電力、石油等族群下跌。

香港恒生指數周一收盤漲 1.25%，報 17,635.88 點，恒生科技指數勁漲 2.1%，報 3,610.71 點。

中國央行周一稍早發布公開市場業務公告，表示為強化公開市場操作機制，即日起公開市場 7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。

此外，為進一步加強逆周期調節，加大金融支持實體經濟力道，央行宣布即日起公開市場 7 天期逆回購操作利率由此前的 1.8% 調整為 1.7%，為去年 8 月以來首度調整。

與此同時，中國央行周一授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期貸款市場報價利率（LPR）為 3.35%，5 年期以上 LPR 為 3.85%，以上 LPR 在下一次發布 LPR 之前有效。

以商貸額度人民幣 100 萬元、貸款 30 年、等額本息還款方式計算，此次央行調低 LPR 10 個基點，借款者月供將因此減少 57.3 元，累積 30 年月供減少 2.1 萬元。

據《證券時報》報導，接近央行人士說，7 天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標，明示公開市場操作利率，有利於強化 7 天期逆回購利率的政策屬性。

該人士指出，央行把 7 天期逆回購操作利率下調 10 個基點，有利於加大金融支持實體經濟力道，但此舉不代表打開長債殖利率下行空間。

Union Bancaire Privee 常務董事 Vey-Sern Ling 說，這是一個好的跡象，儘管影響可能有限，但至少顯示政府正在努力支撐經濟。