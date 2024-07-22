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鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額12.77億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:49

台股今日紡織纖維類股表現疲軟，22日10:49相關指數下跌2.04%，總成交額12.77億元，大盤占比0.44%。

該產業上漲家數4、下跌家數37、平盤家數0。領跌個股如興(4414-TW)22日10:48股價下跌0.3元，報3.45元，跌幅8%。

紡織纖維近5日下跌2.69%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 紡織纖維 集中市場加權指數
近一週 -2.69% -4.38%
近一月 +0.83% -1.65%
近三月 +11.32% +17.12%
近六月 +12.19% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22258.01-2.67%
如興3.49-6.93%

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