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鉅亨速報

盤中速報 - 世紀(5314)大跌9.34%，報179.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:32

世紀(5314-TW)22日10:31股價下跌18.5元，報179.5元，跌幅9.34%，成交209張。

世紀(5314-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為承攬建案室內裝璜工程。經營複合式餐飲業務。建築材料買賣及進出口貿易業務。

近5日股價下跌1.25%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-55 張
  • 融券增減：-10 張

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