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鉅亨速報

盤中速報 - 世紀(5314)急跌-3.13%報182.0元，成交87張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:38

世紀(5314-TW)近5分K跌速3.13%，22日09:38報182.0元，成交87張，今日跌幅為8.08％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世紀(5314-TW)近5日股價下跌1.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌4.83%。櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-55 張
  • 融券增減：-10 張

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