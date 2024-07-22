盤中速報 - 世紀(5314)急跌-3.13%報182.0元，成交87張
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:38
世紀(5314-TW)近5分K跌速3.13%，22日09:38報182.0元，成交87張，今日跌幅為8.08％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世紀(5314-TW)近5日股價下跌1.25%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌4.83%。櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-55 張
- 融券增減：-10 張
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