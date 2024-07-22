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鉅亨速報

盤中速報 - 華星光(4979)大跌7.14%，報117元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:18

華星光(4979-TW)22日10:18股價下跌9元，報117.0元，跌幅7.14%，成交2,193張。

華星光(4979-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電子零組件製造業及電子材料批發業等相關產業。

近5日股價下跌1.95%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+124 張
  • 外資買賣超：+182 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-58 張
  • 融資增減：-222 張
  • 融券增減：-30 張

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