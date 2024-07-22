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鉅亨速報

盤中速報 - 力麒(5512)大跌7.14%，報13.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:18

力麒(5512-TW)22日10:18股價下跌1.05元，報13.65元，跌幅7.14%，成交91,402張。

力麒(5512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。

近5日股價上漲20%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-308 張
  • 外資買賣超：-1,474 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,166 張
  • 融資增減：+7,247 張
  • 融券增減：+479 張

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