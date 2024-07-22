盤中速報 - 愛普(6531)大跌7.12%，報339元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:16
愛普(6531-TW)22日10:16股價下跌26元，報339.0元，跌幅7.12%，成交2,120張。
愛普(6531-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零件製造業。產品設計業。
近5日股價下跌2.28%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-507 張
- 外資買賣超：-723 張
- 投信買賣超：+267 張
- 自營商買賣超：-51 張
- 融資增減：-235 張
- 融券增減：-11 張
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