盤中速報 - 立積(4968)大漲7.38%，報247.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:01
立積(4968-TW)05日09:01股價上漲17元，報247.5元，漲幅7.38%，成交2,792張。
立積(4968-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為RF IC射頻前端元件之研發及銷售。RF IC無線影音傳輸之研發及銷售。
近5日股價上漲0.88%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3,501 張
- 外資買賣超：-3,822 張
- 投信買賣超：-44 張
- 自營商買賣超：+365 張
- 融資增減：+1,442 張
- 融券增減：-220 張
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