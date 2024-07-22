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鉅亨速報

盤中速報 - 華友聯(1436)急跌-3.05%報177.0元，成交210張

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:23

華友聯(1436-TW)近5分K跌速3.05%，22日09:23報177.0元，成交210張，今日跌幅為1.67％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華友聯(1436-TW)近5日股價下跌9.55%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲3.88%。集中市場加權指數下跌4.38%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-43 張
  • 外資買賣超：+125 張
  • 投信買賣超：-22 張
  • 自營商買賣超：-146 張
  • 融資增減：-270 張
  • 融券增減：-20 張

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