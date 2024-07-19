盤後速報 - 華友聯(1436)下週(7月26日)除權息6.57元，預估參考價159.42元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
華友聯(1436-TW)下週(7月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5.63元，股票股利0.94元，合計股利6.57元。
以今日(7月19日)收盤價180.00元計算，預估參考價為159.42元，權息值合計為20.58元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）
華友聯(1436-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。近5日股價下跌4.71%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/26
|180.00
|5.62651
|3.13%
|0.937752
|2023/07/25
|68.6
|5.13935
|7.49%
|0.0
|2022/07/26
|61.9
|4.1542
|6.71%
|0.0
|2021/08/02
|40.9
|2.0
|4.89%
|0.0
|2020/07/20
|39.9
|2.5
|6.27%
|0.0
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