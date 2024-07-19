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鉅亨速報

盤後速報 - 華友聯(1436)下週(7月26日)除權息6.57元，預估參考價159.42元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

華友聯(1436-TW)下週(7月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5.63元，股票股利0.94元，合計股利6.57元。

以今日(7月19日)收盤價180.00元計算，預估參考價為159.42元，權息值合計為20.58元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

華友聯(1436-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。休閒活動場館業。餐館業。近5日股價下跌4.71%，集中市場加權指數下跌4.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/26 180.00 5.62651 3.13% 0.937752
2023/07/25 68.6 5.13935 7.49% 0.0
2022/07/26 61.9 4.1542 6.71% 0.0
2021/08/02 40.9 2.0 4.89% 0.0
2020/07/20 39.9 2.5 6.27% 0.0

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