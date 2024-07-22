拜登退選震撼彈 歐巴馬聲明未挺賀錦麗 引外界猜測

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-22 12:43

美國總統拜登周日（21 日）宣布退選，全力支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬競選，並呼籲團結，打敗共和黨總統候選人川普，但前總統歐巴馬在聲明中未明言支持賀錦麗，引發外界猜測。

據《Politico》周一報導，拜登宣布退選後，歐巴馬在聲明中盛讚他是美國最具影響力的總統之一，並提到拜登在任期內達到的成就。

歐巴馬說：「拜登審視政局，並決定把火炬傳遞給新的候選人，這肯定是他人生中最艱難的決定之一，但我知道，他不會做出這個決定，除非他相信這對美國是正確的決定」。

歐巴馬表示：「這是拜登熱愛國家的見證，也是一個真正的公僕再次將人民利益置於自身利益之上的歷史典範，未來的領導者應該效仿。」

不過，歐巴馬並未在聲明中明確支持賀錦麗，僅提到民主黨在接下來的日子將面臨未知挑戰，而他對黨內選出一名優秀候選人的程序深具信心。