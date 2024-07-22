美國太陽能光電廠掀倒閉潮 SunPower股價暴跌75%

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 08:11

安裝量下滑、大型安裝商紛紛宣布破產——美國戶用太陽能光電產業似乎處於分崩離析的邊緣。

日前 Roth Capital Partners 在一場網路研討會上提出一項數據：美國太陽能光電市場正在逐步調整適應利率環境，在多重因素交加之下，2024 年美國戶用太陽能光電安裝量將銳減 20%。

與之相伴而來的，是聲勢浩大的美國太陽能光電廠商倒閉寒潮。

投行 Roth MKM 說，SunpPower 在 7 月 17 日告訴經銷商，不再支持新租賃和購電協議銷售，無法再提供安裝服務，將停止發貨。

在分析師看來，這意味著這家創立於 1985 年的老牌公司，正走向終結，很可能會進入破產清算。更有機構直接將該股目標價砍至 0 美元。

這是近一個月以來倒下的第三家美國太陽能光電公司。

幾天前，美國太陽能光電製造商 Toledo Solar 剛剛宣告，將立即終止所有研發工作，並逐步停止營運，公司即將倒閉。Toledo Solar 聚焦戶用市場，主打碲化鎘薄膜太陽能電池技術路線。

上月 28 日，戶用太陽能光電安裝業者 Titan Solar Power 也已宣布永久性停業。Titan Solar 有著 11 年歷史，去年在美國戶用太陽能光電市場取得了排名第六的成績。

「Titan」（泰坦）是希臘神話中的古老神族，曾統治世界，但最終被推翻，這一詞在中文中也有著「巨人」之意。那艘在北大西洋沉沒的「鐵達尼號」，名號同樣源自於此。

而如今，龍頭如 Titan Solar、SunPower，也和眾多美國太陽能光電公司一起，倒在時代洪流裡。

除了上述三家公司之外，今年來美國已有多家太陽能光電公司倒閉，包括 Infinity Energy、Solcius、Kayo Energy 等。

Roth Capital Partners 說，單是 2023 年，美國就有 100 多家戶用太陽能光電公司和經銷商破產，是前三年總數的六倍，預估還會有 100 多家公司面臨破產。

將這些太陽能光電公司拖下深淵的，有多個因素。

例如，在美國大多數州，很多戶用太陽能光電公司都只負責安裝，依賴第三方經銷商銷售產品。銷售人員推銷時會給出各種「花式」承諾，例如無需電費、用戶能得到政府稅收優惠。