趁外資賣超台股時進場更有肉 統計：持有半年勝率約8成

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-22 10:53

拜登宣布退選讓美國大選更添變數，台股繼上周跌掉逾千點，早盤今 (22) 日開盤即一路下殺，市場獲利了結賣壓沉重，盤中最低狂瀉 700 餘點，季線 22130 點失守。野村投信指出，台股加權指數跟著美股走跌，此時可留意強勢高息股，當成股市過熱的避風港。據統計，外資賣超月份進場台股平均表現與勝率皆不俗，正報酬機率 7 成 5 至 8 成。

全球股市進入高檔震盪，輝達與台積電等半導體龍頭股價回檔修正，外資在 6 月下旬轉買為賣，7 月更加大賣超力度，加上川普對台海議題的發言引發外資上週五 (19 日) 寫下今年第三大賣超，累計上周已變現逾 10 萬張，此時台股投資人、存股領息族看得心慌慌，投資配置上應如何調整？

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，根據統計，外資賣超月份進場台股平均表現與勝率皆不俗，以加權指數為例，在外資賣超當月底進場持有 3 個月、6 個月與一年，平均報酬分別為 4.48%、8.28% 與 16.27%，且正報酬機率達 73.58%、80.77% 與 81.25%，表現不俗；對於一般高股息題材，以臺灣高股息指數為例，同期平均表現則為 3.95%、7.38% 與 16.38%，正報酬機率分別為 69.81%、82.69% 與 83.33%，表現與勝率互有領先。

若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以臺灣趨勢動能高股息指數為例，同期平均表現則達 5.78%、11.29% 與 24.53%，正報酬機率分別達 81.13%、84.62% 與 97.92%，無論平均表現或正報酬機率都比大盤及一般高息股更是一枝獨秀。

張繼文進一步表示，外資買賣的背後有很多原因，除了外部利空事件的避險措施，也可能只是暫時性的部位調整。無論如何，台股長期向上，外資賣超時反而常常造就布局良機，是中長期投資人或存股族值得把握的買點。

應留意的是，外資賣超時往往以大型權值股作為提款對象，這反而有助其他非權值股的輪動機會，這也是為什麼獨特採用「動能」與「股利」雙指標、訴求發掘「強勢高息股」的 00944「野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」 在外資賣超時進場，無論報酬潛力或勝率都更勝大盤或一般高息股，應對不同的市場環境，投資組合具韌性，可降低投資組合波動，投資人不妨留意分批佈局的回升機會。

展望未來，00944 ETF 經理人林怡君表示，在全球資金充沛、企業獲利展望良好的前提下，不妨樂觀看待台股下半年投資機會，然無論大盤或電子股在上半年大漲後須留意動能延續力道，加上美國總統大選議題不時擾動投資氛圍，後市出現類股輪動的機會大，投資建議多元分散。