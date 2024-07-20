八大官股護盤大買185億元創史上新高 狂敲台積電近85億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-20 10:20
台股連日遭遇亂流，外資 19 日大舉提款 643 億元，八大官股券商護盤急急如律令，逆勢大買 185 億元，創下歷史新高，穩定市場信心，台積電 (2330-TW) 仍是護盤重心，官股合力狂敲近 85 億元，聯發科 (2454-TW)、長榮 (2603-TW) 均獲買超 4 億元以上。
受到川普保護費言論影響，台股持續回檔下殺，19 日重挫 529.21 點，收在 22869.26 點，三大法人合計賣超 733.4 億元，其中外資賣超 643.58 億元，創史上第 5 大、今年第 3 大賣超金額，投信逆勢買超 69.67 億元。外資賣超台積電 38005 張，台積電終場下跌 35 元、跌幅 3.48%，收在 970 元。
八大官股券商護盤動起來，已連續 3 個交易日加碼台股，觀察 19 日買超金額前十大標的，除了台積電獲得買超 84.8 億元最多外，聯發科、長榮分別買超 4.8 億元、4 億元，分列二、三名。
第四、五名則為台股高股息 ETF，群益台灣精選高息 (00919-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW) 分別獲敲進 3.8 億元、3.4 億元；第六至十名依序為光寶科、統一、友達、大立光、欣興，買超金額約落在 2.6 億元至 3.4 億元之間。
台股 19 日收在 22869.26 點，全體上市公司總市值單日蒸發 1.7 兆元，本周累計下跌 1047.67 點，跌幅約 4.38%，上市公司總市值為 72 兆 9433 億元，單周減少 3 兆 2879 億元。
受到地緣政治風險升溫、科技股漲勢消退等因素影響，台股多頭信心潰散，單日重挫 529 點，金管會再度出面信心喊話，強調今年以來累計漲幅達 30.49%，表現優於國際主要股市，基本面尚稱穩健。
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