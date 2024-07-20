八大官股護盤大買185億元創史上新高 狂敲台積電近85億元

台股連日遭遇亂流，外資 19 日大舉提款 643 億元，八大官股券商護盤急急如律令，逆勢大買 185 億元，創下歷史新高，穩定市場信心，台積電 ( 2330-TW ) 仍是護盤重心，官股合力狂敲近 85 億元，聯發科 ( 2454-TW )、長榮 ( 2603-TW ) 均獲買超 4 億元以上。

受到川普保護費言論影響，台股持續回檔下殺，19 日重挫 529.21 點，收在 22869.26 點，三大法人合計賣超 733.4 億元，其中外資賣超 643.58 億元，創史上第 5 大、今年第 3 大賣超金額，投信逆勢買超 69.67 億元。外資賣超台積電 38005 張，台積電終場下跌 35 元、跌幅 3.48%，收在 970 元。

八大官股券商護盤動起來，已連續 3 個交易日加碼台股，觀察 19 日買超金額前十大標的，除了台積電獲得買超 84.8 億元最多外，聯發科、長榮分別買超 4.8 億元、4 億元，分列二、三名。