盤後速報 - 昇達科(3491)次交易(22)日除息3.35元，參考價296.65元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
昇達科(3491-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.35元。
首日參考價為296.65元，相較今日收盤價300.00元，息值合計為3.35元，股息殖利率1.12%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|300.00
|3.351
|1.12%
|0.0
|2023/07/25
|153.5
|3.9571
|2.58%
|0.0
|2022/07/05
|138.0
|4.0
|2.9%
|0.0
|2021/07/27
|68.7
|2.5
|3.64%
|0.0
|2020/07/16
|85.4
|3.996
|4.68%
|0.0
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