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鉅亨速報

盤後速報 - 昇達科(3491)次交易(22)日除息3.35元，參考價296.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

昇達科(3491-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.35元。

首日參考價為296.65元，相較今日收盤價300.00元，息值合計為3.35元，股息殖利率1.12%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 300.00 3.351 1.12% 0.0
2023/07/25 153.5 3.9571 2.58% 0.0
2022/07/05 138.0 4.0 2.9% 0.0
2021/07/27 68.7 2.5 3.64% 0.0
2020/07/16 85.4 3.996 4.68% 0.0

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